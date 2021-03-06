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    ثلاثة أشهر على حملة التطعيم الوطنية في روسيا الاتحادية

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    سجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

    وقد صعد اللقاح الروسي وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم إلى المرتبة الثانية في قائمة اللقاحات الأكثر شعبية ضد فيروس كورونا في العالم، من حيث الدول التي وافقت على استخدامه.

    وقد أكدت مجلة "لانسيت" الطبية في أوائل فبراير/شباط أن فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين تصل إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية ، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

    لقاح "سبوتنيك V"  الروسي يتفوق عن غيره بميزات عديدة أهمها فعالية هذا اللقاح في الحماية من خطر العدوى، وسهولة نقله وتخزينه في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية، كما أن اللقاح الروسي متواجد ومتاح لكل المقيمين في روسيا من أجانب ومواطنين.

    يقول ضيف البرنامج دكتور أحمد سعد أمين أنه أشرف على تلقيح أكثر من 1100 شخص من اعمار مختلفة في مركز للتلقيح في احدى عيادات العاصمة الروسية ولم تظهر أي أعراض خطيرة لهذا اللقاح على المرضى إلا في بعض حالات قليلة صاحبها ارتفاع طفيف في الحرارة مع ألم في العضل ليوم واحد.

    كما أشار دكتور أحمد سعد أمين إلى أن التحاليل للأجسام المضادة لدى  متلقي اللقاح ظهرت لدى كل الأشخاص بعد تلقي الجرعة الثانية.

     

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

     

    انظر أيضا:

    سريلانكا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    المستشار النمساوي: استخدام "سبوتنيك V" مرتبط بموافقة وكالة الأدوية الأوروبية
    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, لقاحات
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