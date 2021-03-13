المرأة السورية وتمكينها في إعادة بناء المجتمع

يرتبط شهر مارس / آذار بالنساء في العالم فعيد المرأة وعيد الأم وعيد الربيع والخصوبة، كلها أعياد لتكريم المرأة ودورها في بناء وتربية جيل المستقبل.

الحروب والأزمات والتحولات تغير المفاهيم والعادات والأعراف، فتنبذ بعضها وتدخل غيرها ماهو مفيد وماهو ضار، وهذا بالطبع ينطبق على المجتمع السوري بعد انقضاء أكثر من 10 أعوام على الحرب والحصار على سوريا.

فكيف يقرأ وضع المرأة السورية في ظل هذه التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية؟

ضيفة برنامج "ضيف الأسبوع" الباحثة الاجتماعية والمحاضرة في جامعة دمشق رشا شعبان تؤكد أن: "إعلان النصر هو بداية للنصر وليس نصرا بعد، ولتحقيق النصر الحقيقي لابد من إنتاج مجتمع ينتصر بالانسان وبالعدالة الإنسانية عند ذلك يمكن أن نتحدث أننا انتصرنا".

كما تؤكد رشا شعبان أنه بداية يجب أن نحدد أي مجتمع نريد وبعد ذلك نحدد أي امرأة منشودة لسوريا يجب أن تكون في عملية التنمية والبناء مابعد الحرب، كما تشير الباحثة إلى أهمية بناء فكري ثقافي يتناسب مع القوانين التي تؤسس لمجتمع نرسمه.

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إعداد وتقديم: لينا المتني