الذكرى التسعون لرحيل جبران خليل جبران تنظم من موسكو

نظم "البيت اللبناني" في موسكو المؤتمر الأكاديمي الدولي عبر تقنية الفيديو الذكرى التسعين لرحيل الأديب والشاعر جبران خليل جبران، وشهد المؤتمر مشاركات عدد من الأدباء والشعراء والباحثين من روسيا ولبنان وغيرها ممن تذوق أدب وفن وفلسفة جبران.

أمين سر جمعية "البيت اللبناني"، مشعل خداج، يقول إن المشاركات كانت 17 مداخلة لدراسات حول الفكر الجبراني توزعت على أربعة محاور.

وذكر أنه عند تنظيم المؤتمر لم يتوقعوا أن تكون المشاركة بهذا الزخم الكبير وهذا المستوى الأدبي والعلمي العالي، مما اضطر اللجنة المنظمة لتقسيم المؤتمر إلى أربع جلسات على 17 مداخلة، تناولت الأولى لغة وشعر جبران، والثانية كانت حول جبران، والمحور الثالث لأدب ونقد جبران، والرابع خصص لفكر جبران.

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