ميلاد الشاعر العظيم الكسندر بوشكين يقترن بيوم اللغة الروسية

تحيي روسيا في شهر يونيو/ حزيران من كل عام الذكرى السنوية لميلاد شاعر روسيا العظيم الكسندر بوشكين، الذي ولد في السادس من يونيو عام 1799م، الذي يعتبر يوم اللغة الروسية أيضا، وقد انطلق في هذا العام ماراثون" بوشكين للعالم أجمع" الأدبي الموسيقي الدولي الثاني. واجتمع شعراء وفنانون وعلماء اللغة والموسيقيون والشعراء من بلدان وشعوب مختلفة، ليتحدثوا عن أهمية تراث بوشكين للعالم المعاصر ويقرؤوا أشعاره بلغاتهم القومية.
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يقول خبراء إن مؤلفات بوشكين لا تعكس فقط الحياة الروسية، بل إن مؤلفاته تشكل موسوعة للغة الروسية وهذا ما يفسر حب القارئ الروسي لبوشكين على مدى عقود مضت منذ وفاته. للتعرف أكثر على شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين ليس فقط تخليد ذكرى وفاته أو ميلاده وإنما في أخذ كتاب من مؤلفاته والغوص في أعماق نفس البوشكينية التي تدعو لحرية الذات بالدرجة الأولى.
ضيف البرنامج الشاعر الفلسطيني، الدكتور عبد الله عيسى، الذي لعقود من الزمن عايش الأدب الروسي ونهل من العلوم الروسية يعد من أكثر الباحثين والمترجمين العرب في الأدب الروسي والعظماء من مفكريها
يقول الشاعر عبد الله عيسى إن الكسندر بوشكين هو ذات ابداعية خاصة لايتشابه مع أحد ولا يتساوى مع أحد إنه شاعر روسيا العظيم وأحد أكبر مبدعيها.
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