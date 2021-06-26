البشرية في سباق مع الزمن في الحرب على متحورات فيروس كورونا المستجد

ضيف الأسبوع انسخ الرابط 0 0

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بدأ العالم من جديد بمواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا المتحور في موجة ثالثة يقول الخبراء أنها الأشرس، نتيجة سرعة انتشارها وفتكها بجميع الفئات العمرية. وكثير من الدول أختارت الاسراع في برنامج اللقاح واعطاءه للشباب لأنهم حاليا الأكثر إصابة بالمتحور الهندي "دلتا"، وفرضت الدول قيودا من جديد للحد من انتشار العدوى منها الإغلاقات العامة للأماكن العامة وارتداء الكمامات والتباعد وغيرها من الإجراءات.