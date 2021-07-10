الجنوب السوري يتعافى بمشاريع اقتصادية واعدة

قام وفد من جامعة الصداقة الروسية، تلبية لدعوة من محافظة السويداء السورية، بزيارتها في بادرة تؤسس لمرحلة جديدة في حياة المحافظة، وناقش الوفد عددا من المشاريع الاقتصادية الحيوية لسوريا بشكل عام ولمحافظة السويداء بشكل خاص.

من ضمن هذه المشاريع الواعدة التي ناقشها الوفد الروسي مع الجانب السوري مشروع صهر البازلت واعادة تصنيعه لما لهذه المادة من أهمية صناعية ولتواجدها بوفرة في أراضي المحافظة.

البروفيسور سليم الحلبي، ابن محافظة السويداء، نائب عميد كلية الهندسة والإنشاءات التطبيقية في جامعة الصداقة الروسية يرافقه البروفيسور ألكسندر بوغروفيتش فارينوف، خبير الهندسة الجيولوجية والتطبيقية، أكدا أن االبازلت يمكن أن يحل محل الحديد للاستخدام في أعمال البناء، الذي يفوق الحديد قوة ويقل عنه وزناً ولا تؤثر فيه العوامل الطبيعية، إضافة إلى صناعة الصفائح البازلتية التي تستخدم في البناء مع اقتراب مرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف الحلبي أن "لدى جامعة الصداقة دراسات جاهزة يمكن تطبيقها على أرض الواقع في المحافظة، على شكل معامل ضخمة تساهم في إحياء المنطقة وتشغيل يد عاملة وتوظيف الخبرات الوطنية داخل البلد وتشجيع المستثمرين للاستثمار في سوريا بما يسهم في إعمارها".

بدوره أكد محافظ السويداء همام دبيات أن "الاستثمار في مشروع صهر البازلت من أهم المشاريع التي تمت مناقشتها، كما أكد الاستعداد لتقديم كل التسهيلات المطلوبة للإقلاع بهذه المشاريع وتطبيقها على أرض الواقع".

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إعداد وتقديم لينا المتني