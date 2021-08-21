منصة الشباب العربي في روسيا

منصة الشباب العربي هي منصة شبابية غير سياسية وغير ربحية، ترتكز على فكر الشباب العربي المبدع جنباً إلى جنب مع المستشرقين الروس لخلق مجتمع مُصغر ناطق باللغة العربية أساسه التجانس والتفاهم والتفرد.

وتعمل المنصة على جذب الشباب العربي المتميز بمختلف اهتماماته وخلق منبر مُنظم له في إطار حضاري وتحت مظلة واحدة جامعة، لتقديم صورة مشرفة عن الشباب العربي في دولة روسيا الاتحادية من خلال إحاطته وتنظيمه والعمل على تأقلمه و دمجه في المجتمع الروسي

يقول ضيف البرنامج أمين عام منصة الشباب العربي أحمد ماهر إن هدف المنصة هو دمج المستشرقين الروس في المجتمع العربي المُصغر في روسيا و إنشاء شبكات تواصل دائمة والمساهمة في تفعيل دور الطلاب العرب في جامعاتهم ومجتمعهم. والعمل على رفع الوعي لدى الشباب العربي في المدن الروسية المختلفة. ومساعدة الطلاب الجدد في اكتساب الخبرات من خلال الاستفادة من تجارب من درس قبلهم.

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