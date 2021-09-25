هل سيحرم لبنان من الكهرباء؟

حذرت مؤسسة كهرباء لبنان من الانقطاع العام والشامل للكهرباء أواخر شهر سبتمبر الحالي بعد نفاذ مخزون المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية.

وأعلنت المؤسسة أنها "استنفدت جميع الخيارات والإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها، ولم يعد في إمكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي بسبب هذا الوضع الخارج عن إرادتها وستعمد إلى إبقاء جميع المواطنين على بينة في ما يخص التيار الكهربائي".

وكانت وزارة الطاقة والمياه في لبنان قد أعلنت عن رفع سعر الوقود ورفع الدعم رسميا عن مادة المازوت. يقول محللون إن ارتفاع سعر المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وبالتالي سيقلل من القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في هبوط في المستوى المعيشي وسينتشر الفقر ويزداد التفاوت الطبقي.

تقول ضيفة البرنامج الأستاذة ماريا أبي خليل الأستاذة الجامعية والمستشارة الاجتماعية إن الحلول يجب أن تكون مستدامة وليست آنية، ولإنقاذ لبنان يجب أن تكون الحلول من الداخل والخارج مع وجود وضع سياسي مستقر في البلاد.

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إعداد وتقديم: لينا المتني