العمل التطوعي في الأراضي الفلسطينية

بدأ العمل الاجتماعي التطوعي المنظم في فلسطين مع بداية العشرينات من القرن الماضي، نتيجة الظروف العصيبة التي مرّ الفلسطينيون بها.

ومنذ ذلك الوقت عرف الفلسطينيون العمل التطوعي ومارسوه من خلال الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية والتطوعية المختلفة الدولية والمحلية، ولجان النسائية ولجان الإغاثة الصحية وغيرها.

ومن خلال التجربة الفلسطينية فيمكن تعريف العملي التطوعي على أنه النشاط الذي يهدف لخدمة وبناء المجتمع والقضية الوطنية التحررية، ضمن مسارات جماعية أو فردية، منظمة أو عفوية بدافع ومبادرة والتزام شخصي ذاتي من أجل تعزيز المسؤولية الاجتماعية، ويساعد الآخرين ويسهم في تحقيق حياة أفضل.

تقول ضيفة البرنامج الناشطة النسوية والمجتمعية مديرة البرامج النسائية في قطاع غزة سماح أبو غياض أن العمل التطوعي رغم قيمته الإنسانية والاجتماعية على مستوى الفرد والمجتمع إلا أنه للأسف غير منظم وليس هناك قوانين تضبطه.

كما تشير الناشطة أبو غياض إلى دور المرأة الفلسطينية المهم في العمل التطوعي داخل الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.

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