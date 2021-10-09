رنيم الباشا...الوجه الإعلامي والأدبي المتميز

خريجة جامعة تشرين للأدب الإنجليزي، تحب الصحافة والإعلام وكتبت في الصحف والمجلات قبل أن تكون معدة ومقدمة برامج ومذيعة.

تتقن اللغتين العربية والإنجليزية وبطلاقة. في برامجها التلفزيونية، تستخدم اللغة والمفردات من خلال صوتها التلفزيوني المميز.

بدأت رنيم مشوارها الأدبي في التاسعة من عمرها حين نشرت أول قصة في صحيفة مطبوعة بعنوان: "الحسون المغرور". و شاركت في مسابقة لاختيار أفضل نصّ مسرحي، وأحرزت المركز الأول على مستوى سوريا. كما شاركت في مسابقات أدبية دولية منها مسابقة هيئة الأعمال الخيرية في دولة "الإمارات العربية المتحدة"، وفازت بواحدة من جوائزها عام 1999، ومسابقة "ثقافة الطفل" التي شاركت فيها بمجموعة قصصية للأطفال عام 2010،

لها أعمال أدبية نشرتها مثل سلسلة "رنيم" للأطفال، وهي مجموعة قصصية انتشرت في بلدان عربية. كما لمع اسم "رنيم" في الأعمال الدرامية كمؤلفة "ليزهر قلبي"، ورباعيّة "ورد أحمر". إضافة إلى مسلسل "روزنا" إذ شاركت فيه كممثلة، وغيرها من أعمال، بالإضافة إلى عملها الحالي كأحد الوجوه الإعلامية الاساسية في التلفزيون السوري.

تقول رنيم الباشا إن هدفها الأسمى في كتاباتها نشر ثقافة المحبة وتقديم وتجسيد القيم الإيجابية التي تغمر الإنسان.