المجلس الطبي السوري الروسي ينطلق إلى دمشق

تم تأسيس مجلس "طبي سوري - روسي" للعمل التطوعي في سوريا، ليبدأ بمجلس إدارة من 11 شخص، ليقترب عدد الأطباء المتطوعين فيه إلى 200 طبيب وصيدلي من اختصاصات مختلفة جاهزين للعمل التطوعي في سوريا في مختلف المحافظات.

وسيكون فيه التمويل ذاتيا، فهناك رجال أعمال في مجلس الإدارة وبالتعاون مع المركز الثقافي الروسي في دمشق، وبدعم من الجهات الحكومية الروسية والسورية.

ضيف البرنامج الدكتور محمد عماد الأصيل، أحد المؤسسين للمجلس ورئيس فرع موسكو، قال إن الانطلاقة الأولى ستكون بفعاليتين تبدأ بداية الأسبوع الأول من الشهر المقبل بمؤتمر وندوة عن سرطان الثدي بمشاركة وفد طبي روسي لتبادل الخبرات والآراء نظرا للخبرة السورية الكبيرة في هذا المجال. وستكون الفعالية الثانية للعمل التطوعي الميداني في ريف دمشق.

يؤكد الدكتور محمد عماد الأصيل أن عدد الأطباء المتطوعين سوف يتضاعف مع الوقت وسيكونون جيشا إنسانيا طبيا لمساعدة الشعب السوري مجانا.

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