تأثير السلوكيات والمعلومات الخاطئة على الخيارات العلاجية

لسلوك طريق العلاج الصحيح يجب أن يكون التشخيص دقيقا وصحيحا، وذلك لاتخاذ خطة علاجية صحيحة. ولمنع الأخطاء في العلاج يجب أن نكون فاعلين بالقرارات دون تأثير السلوكيات الشائعة والمعلومات الخاطئة والعادات على خياراتنا العلاجية.

وهذا ما يعانيه الآن العالم في ظل انتشار الإنترنت في كل بيت، وسهولة الوصول إلى المعلومات بغض النظر إن كانت دقيقة أم خاطئة، ودون علمنا من ينقل هذه المعلومة هل هو إخصائي أم ينقلها فقط من أجل الربح على وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا تحدث الأخطاء نتيجة الخلل في الاتصال بين مقدمي العلاج والمرضى.

ولمنع الوقوع في الأخطاء العلاجية يجب التأكد من أن جميع المعالجين هم أطباء مهنيون ويستحقون الوثوق بهم، الأمر الذي يساعد على تلقي أفضل العلاج.

ضيف البرنامج الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق البرفيسور رشاد محمد ثابت مراد سفير المجلس العالمي لزراعة الأسنان في سوريا يقول، إنه لبلوغ جسم متعاف وصحة جيدة يجب أن نعمل على ذلك لسنوات، وأن ندرك أن صحة الإنسان هي أولوية قبل كل شيء.

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إعداد وتقديم: لينا المتني