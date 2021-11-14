هل سينقذ مؤتمر المناخ في غلاسكو كوكب الأرض؟

انعقد مؤتمر المناخ الـ26 في غلاسكو الإسكتلندية، في ضوء حاجة ملحة من أجل كوكبنا الأرض للبدء بإجراءات فورية لوقف الاحتباس الحراري والتلوث البيئي.

وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، أن "الالتزامات الصادرة عن القمة غامضة وغير شفافة، وبعضها يتحدث عن غازات الاحتباس الحراري والبعض الآخر عن ثاني أكسيد الكربون فقط، ومن الصعب تقييمها وكثير منها يؤجل الجهود التي يتعين بذلها إلى ما بعد عام 2030، في حين يتطلب الأمر تقليل الانبعاثات بنسبة 45% بحلول هذا التاريخ على أمل إبقاء الارتفاع عند +1,5 درجة مئوية".

وقال معلقون إن الغرب في تصرفاته حول المناخ كثيرة الرياء وقليلة المنفعة فهم يتحدثون عن ضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية، بينما هم أكثر المساهمين في هذه الانبعاثات.

يقول ضيف البرنامج رئيس حزب "البيئة العالمي"، دوميط كامل، ان الوضع البيئي لكوكب الأرض في حالة حرجة وإن لم تتخذ إجراءات جدية في هذا الاتجاه فإننا ندفع الكوكب للتدمير الذاتي.

كما ناشد دوميط كامل، روسيا بأن تحافظ على غاباتها التي تشكل 20% من احتياطي الغابات على سطح الكوكب من أجل المساهمة في إنقاذ الكوكب وتخفيف حدة الاحتباس الحراري.