مهرجان الإبل في السعودية يتحول إلى كرنفال سياحي عالمي

تستعد المملكة العربية السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول، لاحتضان أكبر مهرجان حول العالم للإبل يسمى "مهرجان الملك عبد العزيز للإبل"، يشارك فيه كبار الملاك من السعودية ودول الخليج والدول العربية، وروسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر هذا الكرنفال السياحي الرياضي 40 يوما، تقدم فيها عروض ترفيهية وثقافية ورياضية تجعل من المهرجان كرنفالا عالميا.

يقام هذا المهرجان الشعبي الثقافي على أرض بمساحة 32 كيلومتر مربع بطاقة استيعابية 100 ألف زائر كل يوم بالإضافة لعدد العاملين فيه.

يقول ضيف البرنامج الإعلامي السعودي أحمد عنبر الثقفي، إن للملكة خبرة واسعة في إدارة الحشود والتجمعات الشعبية لذا أقامت هذا المهرجان على هذه المساحة من الأرض ليتمكن أكبر عدد ممكن من الزوار من ارتياد المهرجان.

كما أضاف الثقفي أن لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل أهمية كبيرة لدى الشعب السعودي ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية في المملكة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

الاعلامي السعودي / أحمد عنبر الثقفي