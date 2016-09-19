حقيقة استعادة القوات الحكومية ميناء نفطيا من قوات حفتر

قال آمر كتيبة 101 مشاة اجدابيا، الملازم محمد ابسيط، إن القوات المسلحة الليبية تسيطر على منطقة الهلال النفطي بشكل كامل، وأيضا على مدينة بن جواد والنوفلية حتى هراوة، تحت إمرة غرفة عمليات سرت الكبرى.

وأوضح ابسيط في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه دارت صباح الأحد معارك بين القوات المسلحة الليبية ومليشيات ما يعرف بالجضران، وتم أسر عدد كبير منهم وتدمير آليات عسكرية.

وأشار ابسيط أن سير العمل في الشركة الليبية للنفط يتم بشكل منتظم ولا توجد أي أضرار في الشركة. موضحا أن الاشتباكات كانت بعيدة عن مكان الشركة.

وأكد ابسيط إن حرس المنشآت النفطية هو المؤسسة المخولة بالحفاظ على الأماكن النفطية. لكن في حالة وجود أي خطر يمس المؤسسة النفطية، ستكون القوات المسلحة متواجدة تحمي موارد الشعب الليبي.