تسجيل
19:10 14 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ملفات ساخنة

    توازنات جديدة بقواعد عسكرية في المنطقة

    ملفات ساخنة
    انسخ الرابط
    0 135 0 0

    الضيوف: السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية اللواء محمد الغُباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق

    مدرعات الجيش الصينيтая
    © Sputnik. Pavel Gerasimov
    الصين ترسل قوات إلى جيبوتي لافتتاح قاعدة عسكرية
    تنفرد الدولة العربية جيبوتي، بتأجير القواعد العسكرية، كأكبر مورد للدولة التي توصف بأنها "دولة القواعد العسكرية" في أفريقيا والعالم العربي، وأن هذه القواعد هي "نفط " جيبوتي، ومصدر الدخل الرئيسي للدولة الصغيرة ، التي  لا تتجاوز مساحتها 23 ألف كيلو متر مربع، وأصبحت جيبوتي حالة لما يطلق عليها "اقتصاديات القواعد العسكرية

    وحول هذا الموضوع كان معنا الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، السفير أحمد حجاج، الذي قال:

    إن القاعدة الرئيسية في جيبوتي كانت فرنسية باعتبارها كانت مستعمرة فرنسية، وانضمت إليها في السنوات الأخيرة الولايات المتحدة واليابان  باعتبار أن هذه المنطقة حيوية لقواتهما وحماية الممرات المائية لأساطيلهما، والحد من عملية القرصنة التي تقوم بها جماعات صومالية وارتهان سفن تجارية، والصين كان لها تواجد في هذه المنطقة لحماية سفنها وكانت تقوم بتدريبات عسكرية مشتركة.

    جيبوتي الدولة العربية الواقعة على الساحل الشرقي للقارة
    © AFP 2017/ Jacques Demarthon
    جيبوتي تتهم إريتريا باحتلال أراض متنازع عليها بعد سحب القوات القطرية
    أما مدير كلية الدفاع الوطني السابق في مصر، اللواء محمد الغُباري فقد اكد على أن مضيق باب المندب ممر استراتيجي للعالم كله، وانشأت الأمم المتحدة له أكثر من قوة، لمراقبة المنطقة، لما يمثله من أهمية استراتيجية تاريخيا خاصة فرنسا وبريطانيا، وبدأت الدول صاحبة المصالح في هذه المنطقة تنظر إليها لأن لها تأثيرا على طرق التجارة والاستثمارات

    هل من مردود أمني لتواجد هذه القواعد العسكرية عربيا واقليميا ودوليا، في ظل الصراعات التي تمر بها المنطقة؟ وما الهدف من انشاء القاعدة الصينية؟

    وكيف ستخدم مصالح افريقيا وغرب اسيا كما صرحت بكين؟ وهل من مخاوف من تواجد تلك القاعدة الصينية في هذا الشطر الذي يمثل استراتيجيا نقطة تماس مهمة وينظر إليها الجميع؟وإلى أي مدى يمثل إنشاء قاعدة عسكرية صينية تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وهي التي تريد فرض سيطرتها على كل ربوع العالم، لضمان أمنها وأمن حلفائها؟

    هذا ما تتابعونه في حلقة اليوم من ملفات ساخنة

    إعداد وتقديم: عبدالله حميد

    الكلمات الدلالية:
    أخبار جيبوتي, العالم العربي, جيبوتي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    قوات جيش التحرير الشعبي الصيني خلال اليوم المفتوح في قاعدة هونغ كونغ البحرية، الصين، 8 يوليو/ تموز 2017
    الأسبوع في صور
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك