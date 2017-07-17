هل اليمن على شفا التقسيم؟

في تطور جديد للقضية اليمنية يعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، أن الوحدة اليمنية لم تعد قابلة للاستمرار "إلا في صيغة اتحادية جديدة، وضعت أسسها في مؤتمر الحوار الوطني، الذي نص على عدم امتلاك أي طرف للسلاح الثقيل سوى الدولة، وتقسيم البلد إلى ستة أقاليمَ اتحادية

وأضاف بن دغر، وخلال كلمة ألقاها في حفل بعدن، بمناسبة الذكرى الثانية لسيطرة القوات اليمنية عليها، متهما الحوثيين بأنهم يحاولون إطالة أمد الحرب ويرفضون الانصياع لصوت العقل، ومتهما إيران وبعض الدول بِمَدِ الحوثيين بأسباب الرفض.

وقال الأكاديمي والسياسي اليمني، د. حسين لقور، في لقاء مع برنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إن "مشروع الوحدة اليمنية الذي كان من عام 1990 وحتى عام 1994، انتهى بحرب عام 1994 وغزو الجنوب من قبل الإخوة في صنعاء".

فماذا وراء تصريح بن دغر؟ وهل يقصد به رعايته للتقسيم؟ وهل سيرحب عيدروس بهذا الانفصال أم سيدعم الحوار الوطني؟

إعداد وتقديمك عبدالله حميد