إلى أي مدى يمكن تحييد الموقف القطري في اليمن؟

أشاد رئيس اللجنة الثورية التابعة لحركة أنصار ، محمد علي الحوثي، بتصريحات وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، حول إجبار قوات بلاده على المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

ووصف محمد الحوثي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك" تصريحات الوزير القطري، بالخطوة المتقدمة، متمنيا المزيد من المواقف القطرية الشجاعة، بحسب وصفه.

وكان وزير الدفاع القطري خالد العطية قد صرح، بأن بلاده وجدت نفسها مُلزَمَةً بالانضمام للتحالف العربي في اليمن، باعتبارها جزءا من مجلس التعاون لدول الخليج وأن مشاركتها اقتصرت على حماية حدود السعودية.

وعلق مدير مركز الرصد الديموقراطي، عبدالوهاب الشرفي، أن "هذا يعتبر انعكاسا للأزمة الخليجية، ولكن لا زالت السياسة الإعلامية التي تمارسها قطر هي ذاتها قبل انسحابها من التحالف".

ودعا الحكومة القطرية إلى تبني نهجا جديدا تجاه الملف اليمني، إعلاميا وسياسيا، كما طالبها بموقف واقعي تجاه الأزمة الإنسانية التي تضرب اليمن.

ودعا الأطراف اليمنية لمحاولة الاستفادة من الموقف القطري الجديد تجاه الأزمة اليمنية، كما دعا لضرورة تحييد أو على الأقل التقارب مع الطرف الذي تؤثر عليه قطر والذي يقاتل ضمن قوات الرئيس هادي.

إعداد وتقديم: عبدالله حميد