هل يشهد اليمن تحولا استراتيجيا ينهي الحرب؟

عكسا لمستجدات الأمور على الأرض، في السياسة والميدان، من تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، وتعثر للحل السياسي الذي يقوده المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، يعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، عن قرب إنجاز "تحول استراتيجي" في حل الأزمة اليمنية.

عن ماهية هذا التحول الاستراتيجي، قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله، ضيف الله الشامي، إن مثل تلك التصريحات نسمعها منذ الانطلاقة الأولى للحرب على اليمن، وهي تأتي نتيجة سعيهم نحو التصعيد العسكري وتحقيق أي انتصار يذكر لهم.

المحلل السياسي الموالي لهادي، ياسين التميمي، قال إن هذا الحديث يأتي من وحي الإنجازات للجيش بدعم من التحالف العربي، في الساحل الغربي، لكن لا يوجد ما يثبت كلام رئيس الوزراء، لأن الأمور متغيرة جدا على الساحة اليمنية، والحرب تكاد تعود إلى مستوياتها الأولى.

فـهل أصبح الحسم العسكري هو الطريق الوحيد للحل بعد تعثر المسار السياسي؟ وهل يمكن تحقيق انتصار عسكري يفرض إرادة أحد الطرفين؟