النائب عمار الأسد يتحدث عن تطورات المشهد في سوريا

في لقاء مع برنامج ملفات ساخنة، على راديو "سبوتنيك"، تحدث النائب السوري د. عمار الأسد عن أهم المستجدات على الساحة السورية، وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري عمار الأسد، إن البرلمان السوري يقوم بواجبه في سن التشريعات التي تساعد المواطن في حياته وتدعم صموده في كل ما يخص متطلبات واحتياجات أهلنا، خاصة مع دخول العام السابع من هذه الحرب، التي تثقل كاهل المواطن.

وأضاف النائب عمار الأسد، خلال لقائه على أثير إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أن كل من يتابع بطولات الجيش العربي السوري ضد "داعش" وغيرها من التنظيمات، يجد أن الجيش يسطر بطولات وملاحم رائعة، لذلك فإنه من الواجب دعم هذا الجيش وتعزيز قوته وصموده في مواجهة الإرهاب.

وتابع: "من يعتقد أنه عزل سوريا أو قاطعها فقد عزل نفسه، فنحن لنا عشرات السفراء في كل دول العالم، وأيضاً الوفود الشعبية التي تأتي لمجلس الشعب، يفاجؤون بأن الأوضاع طبيعية، ويكشفون الكذب الإعلامي الذي يروج أن الحياة في سوريا صارت مستحيلة، وهذا ما يراه كل زائر، وهناك الكثير من التغيرات في المواقف الدولية، وذلك نتيجة لبطولات الجيش السوري البطل".

إعداد وتقديم: عبدالله حميد