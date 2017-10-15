الاستفتاء على انفصال الجنوب.. إلى أين يقود اليمن؟

انقسام يمني جديد في ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر1963، والتي اندلعت رفضا للاستعمار البريطاني وأفضت إلى الاستقلال عام 1967

وتشهد مدينة عدن انقساما بين أنصار الرئيس عبدربه منصور هادي، وأنصار المجلس الانتقالي في الجنوب، حيث ستشهد المدينة احتفالين، الأول على أساس المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال، وهو ما يتبناه المجلس الانتقالي، واحتفال آخر بذكرى أكتوبر من المؤيدين للرئيس اليمني.

وفي تطور جديد قالت مصادر في الحراك الجنوبي إن عيدروس الزبيدي سيعلن عن موعد الاستفتاء على فك الارتباط وتقرير المصير عن الشمال، وكان الزبيدي قد أعلن عن مفاجأة سيتم الإعلان عنها السبت.

واعتبر الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي، أن هذا الأمر مطروح على الساحة اليمنية بين أطراف تتجاذب هذا الموضوع الحساس، مشير أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نقل هذه الرغبة الجنوبية في الانفصال.

وأكد مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صالح الحكم، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي جاد في موقفه من الاستقلال عن اليمن، موضحا أن الشعب الجنوبي يطالب الانفصال منذ عام 1994.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي ورئيس تحرير اليمن العربي، جمال محسن، أن المجلس الانتقالي ربما يمضي قدما في الاستقلال المباشر، مع عدم إعلان المجلس لتاريخ معين لأنه أمر محتوم بحسب بيان المجلس، مع رغبة البعض بإقامة استفتاء،

فإلى أي مدى تؤثر هذه الخطوة على اليمن وعلى العمليات العسكرية للتحالف هناك؟، هذا ما سوف نتعرف عليه في حلقة اليوم من ملفات ساخنة….