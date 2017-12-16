الإمارات والسعودية تلجآن لحزب الإصلاح والعدالة في اليمن كحليف جديد

© REUTERS/ JONATHAN ERNST وصفهم بالحمقى...سفير الإمارات في واشنطن يسخر من السعودية في رسائل مسربة

اليمن…كل يوم أحداث جديدة وتطورات ربما تغير من المشهدين السياسي والعسكري، لكنها حتى الآن لم تأت حقيقة بجديد.

"تحالف جديد" هكذا اعتبره مراقبون…لقاء يجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبد الله اليدومي لبحث مستجدات الساحة اليمنية.

ويرى جانب التحالف أن هذا التحالف يأتي لتعزيز جبهة حكومة هادي، وزيادة الاصطفاف أمام "أنصار الله". ومن المرجح، أن يكون التقارب مع حزب الإصلاح، حافزًا لحزب المؤتمر الشعبي العام للانضمام إلى ركب المؤيدين لحكومة الرئيس هادي، بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال أكرم الحاج، الصحفي والمحلل السياسي، إن هذا ليس تحالفا جديدا، ولكن هي عملية ترتيب أوراق، خاصة بعد سقوط الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيرا أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أعلن انفصاله عن جماعة "الإخوان المسلمين"، وتبرأ منهم.

فيما أشار عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، أن "هذا اللقاء لن يقدم ولن يؤخر لأن تلك القيادات في الأساس موجودة في السعودية الإمارات، وجزء من التحالف ضد اليمن".

إعداد وتقديم: عبد الله حميد