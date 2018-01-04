هل يقود الضغط الدولي على دول التحالف إلى وقف الحرب في اليمن؟

الضيوف: نبيل البكيري، الكاتب والباحث السياسي اليمني د. عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية

أعلنت الحكومة النرويجية رسميا وقف تصدير وبيع الأسلحة إلى دولة الإمارات بسبب مشاركتها في التحالف العربي الذي يشن حربا على اليمن.

ويأتي قرار النرويج على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي، غير الملزم، الصادر في فبراير 2016، والذي يشدد على عدم بيع الأسلحة لدول التحالف العربي بسبب انتهاكاته في حرب اليمن

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها إن "تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيرا وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني".

يذكر أن عام 2016 شهدَ ارتفاع مبيعات الأسلحة النرويجية إلى الإمارات بمقدار الضعف تقريبا بالمقارنة عن السنة التي سبقت، وبلغت قيمَتهَا ثمانيةَ ملايين يورو.

وقال نبيل البكيري، الكاتب والباحث السياسي اليمني، إن "مثل هذه القرارات تأتي في إطار اشتغال المجتمع المدني، وأيضا الأخطاء التي وقعت من التحالف أثناء الحرب"، موضحا أن كل هذه التراكمات تؤدي إلى مثل هذا القرار، بالإضافة إلى طول أمد الحرب دون حسم حقيقي للمعارك.

وأشار الباحث في العلاقات الدولية، د. عادل المسني، إلى أن "التداعيات بدأت تظهر بشكل جلي في هذا الموقف الذي يعتبر صورة معبرة عن الغضب في أوساط المجتمع الدولي نتيجة للفشل الكبير الذي مُني به التحالف جرّاء قصف المدنيين".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد