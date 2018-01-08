الاحتجاجات في السودان... أسبابها وتداعياتها

اندلعت احتجاجات على رفع أسعار الخبز في مختلف أنحاء السودان اليوم ما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين فيما ألقي القبض على أحد قيادات المعارضة وصودرت عدة صحف.

وذكر أعضاء في حزب المؤتمر السوداني أن السلطات ألقت القبض على عمر الدقير رئيس الحزب، الذي يعد أحد أكبر جماعتين معارضتين في البلاد.

وبحسب صحف سودانية، فإن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعا كبيرا وصل بعضها إلى نسبة مائة في المائة، مثل سعر الخبز. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب قرار حكومي قضى بالتخلي عن استيراد القمح وترك الأمر للقطاع الخاص.

ويعد رفع الدعم جزءا من تدابير التقشف، المتخذة من قبل الخرطوم في مواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25 في المئة والنقص الحاد في العملة الصعبة الذي أثر على حركة الاستيراد.

وقال د. ربيع عبدالعاطي، القيادي في حزب المؤتمر الوطني، ورئيس مجلس إدارة صحيفة الصحافة، "لا أرى أن هناك احتجاجات بمثل ما هو مُنعكس على أجهزة الإعلام، ولا توجد أي مظاهرات في الخرطوم، هناك بعض الاحتجاجات التي لا يمكن لنا أن نقول أنها تطغى على الساحة، أما المواطنين نفسهم فهناك من عبر تعبيرا سلميا على عدم رضائه عن رفع الدعم".

فيما قال عمر صديق، نائب رئيس تحرير صحيفة المستقلة، "حتى الآن تم الإعلان عن اعتقال عمر القير رئيس المؤتمر السوداني، ولم ترد معلومات حول اعتقال قيادات أخرى من قيادات المعارضة، وحزب المؤتمر حاليا هو الحزب الوحيد الذي يقود المعارضة، لأن أحزاب المعارضة منها من دخل في حكومة الحوار الوطني".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد