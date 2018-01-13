الاتفاق النووي مع إيران هل يصمد في وجه محاولات ترامب؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيمدد تجميد العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي معها، لكنه أشار أن هذا التمديد هو الأخير إذا لم يتم تعديل الصفقة. وقال ترامب، إن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن "عيوبا هائلة".

واعتبر ترامب أن تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل "آخر فرصة" لتعديل الصفقة، مشيرا أن الولايات المتحدة لن تمدد مرة أخرى تجميد العقوبات من أجل البقاء داخل الصفقة النووية مع إيران حال عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك.

يذكر أن الاتفاق النووي، الذي تمت تسميته رسميا بعنوان "خطة العمل الشاملة المشتركة"، تم إبرامه، في 14 يوليو/تموز من العام 2015، بين إيران من جهة، ومجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.

وقال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي ،إن "الرئيس ترامب ووفقا لوعوده الانتخابية بأنه سوف يمزق هذا الاتفاق الموقع مع إيران، مع حالة العداء الإيرانية لدولة إسرائيل، يرى أن فترة الاتفاق النووي قليلة وتقوض فرصة حصول إيران على سلاح نووي في المنطقة".

فيما أشار الخبير في شؤون الشرق الأوسط، د. حكم أمهز، إلى أن "الولايات المتحدة غير قادرة على التخلص من هذا الاتفاق، لأنه بين إيران والمجتمع الدولي، وعملية أن تتخلص الولايات المتحدة من هذا الاتفاق سيرتب عليها خسائر كثيرة".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد