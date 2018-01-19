تقرير جديد لهيومن رايتس يتهم السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي

تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" يتهم المملكة العربية السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن، وتكثيف حملات الاعتقال والمحاكمة بحق نشطاء طالبوا بالإصلاح.

وفي تقريرها العالمي لعام 2018، وثّقت المنظمة 87 هجوما غيرَ قانوني من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ما تسبب في مقتل نحو ألف مدني بحسب وكالة "رويترز"، إضافة إلى إدانات لنشطاء سعوديين بتهم غيرَ واضحة، على خلفية نشاطاتهم السلمية، وأنهم يقضون عقوبات طويلة بالسجن.

وانتقدت المنظمة أيضا صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي قالت، إن "صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي، التي صُرفت عليها أموال كثيرة، تَسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة".

وقال أحمد بن شمسي، المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش، "نحن قوم بعملنا ولدينا محققين يذهبون للميدان باستمرار، وكذلك لدينا شبكة من الأشخاص نتعامل معهم من المجتمع المدني والصحفيين وشهود، يساعدونا لنقوم بعملنا وهو توثيق الانتهاكات".

المحلل السياسي السعودي، خالد المجرشي، قال إن "هذه المنظمة ذات أصول مشبوهة وما هي إلا جزء من شبكة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه)، ودائما ما تسعى لخدمة أغراض أمريكا بالذات وخاصة في الوقت الراهن".

المزيد من التفاصيل في حلقة "ملفات ساخنة"…

إعداد وتقديم: عبد الله حميد