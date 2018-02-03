كيف يعيد العراق صياغة علاقاته بمحيطة الإقليمي؟

يُعقد في العاصمة الكويتية "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار وتنمية العراق"، يوم 13 فبراير 2018، بحضور مستثمرين من مختلف دول العالم، ويعرض فيه العراق دراسة الجدوى، والترخيص الجاهز لستين مشروعاً استثمارياً أساسياً تتجاوز استثماراتها 85 مليار دولار، ويدعمها البنك الدولي بالضمان. يذكر أن مؤتمر إعادة أعمار وتنمية العراق هو أول مؤتمر إعمار يقدم له البنك الدولي هذا الدعم ويتوجه فيه إلى القطاع الخاص.

وأعلنت الكويت على لسان نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، أن "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق" سيعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 شباط/فبراير المقبل، مؤكداً أن دعم الكويت للعراق "لم يتوقف ولن يتوقف".

وأشار الجار الله إلى أن الكويت بدأت الاستعداد للمؤتمر، منذ إعلان أمير البلاد عزمه استضافته، وتم الاتصال بالمسؤولين العراقيين والبنك الدولي.

وأشار أحمد الحمداني، الكاتب الصحفي العراقي، إلى أن رئيس الوزراء العراقي يريد أن يعود بالعراق لمكانته الطبيعية بالعلاقات الدولية والإقليمية، والتي تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية والطائفية، وألا يكون ساحة صراع".

© AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye كواليس المعركة الانتخابية في العراق

وقال إن "هناك أجندات خارجية لا تزال تسير الساسة في العراق، ويجب أن يتحرر العراق من التبعات الخارجية قبل أن يبني علاقات متوازنة مع دول العالم والدول الإقليمية، الأمر الذي ربما يكون تحدي صعب أمام الحكومة العراقية الحالية أو الحكومة القادمة بعد انتخابات 2018"، مشيرا أن العبادي أمامه تحديات كبير في بناء علاقات مع دول العالم.

وذكر أن التحدي الأكبر للعراق يتمثل في التوازن في العلاقة مع إيران والخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، "ليس بالسهل بمكان أن نتحدث عن طريق مزروع بالورود في مسألة وجود توازن في العلاقة، لأن إيران لها ما لها من تغلغل وتأثير على الشارع العراقي والساسة في العراق، في وقت يحاول فيه العبادي أن يكون متوازن".

وأكد أن التوازن في العلاقة مع السعودية وإيران مرهون بجدية أن يتحرر القرار العراقي من التبعية الخارجية، خصوصا التبعية الإيرانية، وهذا الأمر ليس بالسهل، ولن يحدث في عضون سنوات، وأن يتحرر العراق بقراره السياسي.

وأوضح الخبير في الشؤون الخليجية بمركز الأهرام للدراسات، د. محمد عز العرب، أن "هذا المؤتمر يأتي في ظل محاولات رئيس الوزراء حيدر العبادي في إطار ترميم أو إعادة بناء علاقة العراق بدول الجوار خاصة الخليجي، كانت هناك فجوة تاريخية، خاصة الغزو العراقي للكويت، ويأتي امتداد لوجود انفتاح خليجي على العراق"

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد