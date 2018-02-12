ليبيا... رسائل روسيا التحذيرية مُوجهة لمن؟

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يفاجئ الجميع بما يحدث مع سيف الإسلام القذافي في ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا لم تضع خطة للتسوية السياسية في ليبيا، كما أن موسكو لا تقوم بأية مباحثات بهذا الصدد مع أية دولة أخرى.

وأشار بوغدانوف إلى أن موسكو "لا تدعم أي طرف في النزاع الداخلي الليبي"، مؤكدا أنها تسترشد حصرا بضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأوضح نائب وزبر الخارجية، أن موسكو لم تتطلع في يوم لتطوير وتنفيذ أي خطة لحل الأزمة الليبية، ولهذا الأمر لم تجر موسكو أي مفاوضات بخصوص مسألة التسوية مع أي طرف، مشيرا أن ذلك يحدث بعد انتهاء الصراع.

وقال الكاتب والصحفي، أحمد الفيتوري، إن "التدخل في الشأن الليبي بدأ منذ مارس 2011 ولم ينقطع على الإطلاق، مشيرا أن سبب الأزمات في ليبيا هو التدخلات الدولية وتضارب المصالح، وتحدث مندوب الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة عن أن هناك تنافس بين إيطاليا وفرنسا للتدخل في الشأن الليبي"، ما أعاق الحلول وجعل الحل في ليبيا هو "اللا حل".

وأشار الباحث السياسي الليبي، فرج زيدان، إلى أن "موسكو حذرت كثيرا من إيجاد حلول سياسية جاهزة"، موضحا أن "لدى الدولة الروسية عقيدة مبنية على فهم عميق لتحرك بعض اللاعبين في ليبيا"، مؤكدا أن "روسيا تدرك أن المنظومة الأطلسية كيف هندست الحكم في العراق وأفغانستان وليبيا ليست ببعيدة".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد