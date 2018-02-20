اليمن... اتهامات متبادلة وتطلع لعمل المبعوث الأممي الجديد في اليمن

حمّل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حركة "أنصار الله" مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH مقتل وإصابة 11 من الحوثيين بتفجير وسط اليمن

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كناسيل، إن الحوثيين انتهكوا جميع القوانين الدولية، واستهدفوا أراضي المملكة، مشيرا أنهم يتحملون انهيار الوضع الإنساني.

وأشار أن بلاده تسعى مع شركائها لمحاربة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدا دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي الجديد لليمن، مارتن غريفيث، للوصول إلى حل للأزمة.

وعينت الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث، مبعوثا جديدا في اليمن، بدلا من إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأوضح بيانُ الأمين العام للأمم المتحدة، أن غريفيث، يتمتع بخبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والوساطة والشؤون الإنسانية.

وقال محمد البخيتي، القيادي في حركة أنصار الله، "من يتحمل تدهور الوضع الإنساني في اليمن هو المسؤول عن إعلان الحرب والمُصر على استمرارها، والسعودية هي أول من أعلن الحرب وتصر على استمرارها، وبالتالي تتحمل كل التبعات الإنسانية فيما يتعلق بحق المدنيين أو العسكريين على الجبهات".

وأشار إلى أن "السعودية تتعمد تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، لأنها تفرض حصارا شاملا ولا زال ميناء الحديدة محاصرا رغم ادعاءاتها بأنها تسمح للملاحة بالوصول، وهي تعرقل وصول السفن مما يضطر الكثير من التجار والسفن الملاحية إلى استخدام موانئ أخرى".

فيما قال مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن "السعودية انطلقت منذ بداية عاصفة الحزم من قرارات الشرعية الدولية وهي تطبق قرار مجلس الأمن 2216 ، وهي لا زالت تتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثيها الثلاثة سوء بن عمر أو ولد الشيه أو حتى المبعوث البريطاني الجديد مارتن غريفيث".

وأشار العاتي أن "السعودية ستفتح الأبواب السياسية للمبعوث الجديد لدعمه بكل ما تطلبه مهمته لتنفيذ مهمة الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة، وفي سبيل حفظ حقوق الشرعية اليمنية ودحر التمرد الحوثي، وتعود اليمن وطنا عربيا حرا يتمتع بسيادته".

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إعداد وتقديم: عبدالله حميد