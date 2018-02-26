ما حقيقة انتشار الفساد في الجيش اليمني؟

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER الجيش اليمني يستعد لفتح جبهة رابعة في محافظة صعدة

كشفت مصادر في حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أكبر عملية فساد عسكري في محافظة مأرب… بتسجيل 120 ألف جندي وهمي ي المحافظة وحدها، ما يفتح الباب إلى ملفات فساد أخرى كما يرى مراقبون.

وبحسب المصادر، تم تشكيل لجنة سعودية خلال الأسابيع الماضية لبحث الإخفاقات في بعض الجبهات، والتي توصلت إلى نتائج كارثية لما وصل إليه الفساد في مأرب، مشيرا أن اللجنة لم تكشف عن ملفات عددٍ من المحافظات الأخرى، ما يعني وجود قيادات عسكرية فاسدة تقوم بعمليات جمع الأموال على حساب أرواح البشر.

و قال د. أنور عشقي، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إنه "لم يثبت وجود فساد، ولكن هناك اتهامات كثيرة تشير إلى ذلك، خصوصا القيادات في عدن اتهموا قيادات عسكرية بالفساد، وتكرر هذا الأمر من مسؤولين يمنيين في الداخل"، مشيرا أن قيادات عسكرية أكدت وجود فساد، "لكننا لا نثق إلا بعد ثبوت الدلائل".

من جانبه، أشار العقيد. يحيى أبو حاتم، العقيد في الجيش اليمني، أن "الجيش اليمني لا يصل عدده إلى 120 ألف، لكن هناك تجاوزات ليست بهذه الأرقام الكبيرة، هناك بعض القيادات يسجلون أقاربهم أو أسماء وهمية، من 20 إلى 50 اسم لدى كل قائد وحدة، ولكن ليس هذا الرقم، وهناك مغالطة في الأخبار التي تحدثت عن هذه الأعداد".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد