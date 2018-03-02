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18:58 02 مارس/ آذار 2018
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    هل يتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا بوقف دعم التحالف العربي في اليمن؟

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    الضيوف: ماك شرقاوي، المحلل السياسي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي؛ ومحمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي السابق

    قادة من الحراك الجنوبي مع السفير الروسي لدى اليمن خلال اجتماع في الرياض في 2 مارس / آذار 2018
    © Photo/ FACEBOOK
    قادة "الحراك الجنوبي" يلتقون السفير الروسي لدى اليمن في الرياض
    كشف مشرعون أمريكيون عن خطط لاستخدام قانون "قوى الحرب، الذي صدر عام 1973، وذلك للتصويت على سحب البلاد من الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، وإجبار الإدارة الأمريكية على وقف دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.

    وقال أعضاء في مجلس الشيوخ، إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب، يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرارٍ حول سحب القوات الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونجرس، مشيرين الى أن دخول الحرب في اليمن غير دستوري نظرا لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية هناك.

    وقال ماك شرقاوي، المحلل السياسي، عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي، إن "قانون قوى الحرب الذي صدر عام 1973 يسمح لأي عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي بطرح قرار لسحب القوات الأمريكية من أي نزاع أو حرب بدون تفويض من الكونجرس، مشيرا أن دور الولايات المتحدة في هذه الحرب هو دعم استخباراتي وتزويد طائرات بالوقود".

    واعتقد شرقاوي أنه سيكون هناك شد وجذب حول سحب واشنطن من الحرب في اليمن، موضحا أنه يمكن ذلك من خلال موافقة الكونجرس، في ظل معارك بين البيت الأبيض والكونجرس في فرض السيطرة على وزارة الدفاع.

    وأشار د.محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، أن السعودية اختارت الحرب في اليمن "لظروف أمنية وقومية عربية لمواجهة إيران في اليمن، ولم تستأذن الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها للقيام بهذه المسؤولية، وقال "نحن تعودنا بين الحين والآخر أن يبدي أعضاء الكونجرس رأيهم".

    وأكد أن السعودية ماضية قدما في أن تنهي هذه القضية في اليمن بالشكل الذي يضمن أمنها واستقرارها متذرعة بقرارات دولية وبمواقف شرعية وبمناصرة قرارات من الأمم المتحدة، التي وافق أعضاؤها على الحرب في اليمن". 

    المزيد من التفاصيل في حلقة "ملفات ساخنة"…

    إعداد وتقديم: عبد الله حميد

    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن اليوم, أخبار اليمن, الكونغرس, اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
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