ما تداعيات صعود اليمين على إيطاليا وأوروبا؟

الضيوف: د. رامي الخليفة العلي، باحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس؛ وسفيان بن فرحان، الكاتب والمحلل السياسي

© AFP 2018/ Andreas SOLARO بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في إيطاليا

انتخابات تشريعية شهدتها إيطاليا الأحد، يتنافس فيها أربع قوى سياسية على مقاعد البرلمان الجديد. ويتزعم رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني تحالف أحزاب يمين الوسط، الذي يضم حزبه "فورتسا إيطاليا" وحزب "رابطة الشمال "المتشدد".

ويواجه تحالف بيرلوسكوني كلا من حركة "خمس نجوم" "الشعبوية"، وتحالف اليسار الوسطي، الذي يضم الحزب الديموقراطي الحاكم، إضافة إلى حركة "أحرار ومتساوون" اليسارية.

ويتقدم تحالف يمين الوسط في الانتخابات التشريعية حتى الآن، بحسب النتائج الأولية، دون الحصول على الغالبية المطلقة، ومن المرجح أن تصبح حركة "خمسُ نجوم" أكبر حزب مستقل في البرلمان الجديد. وفي حال فشل أي قوة سياسية في تجاوز عتبة 40% اللازمة لتشكيل الحكومة، ستحصل البلاد على برلمان معلق.

وأشار د. رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، إلى أنه "بالنظر نتائج الانتخابات في أوروبا على مدى 4 سنوات لا يمكن القول إن هناك مفاجآت حدثت في إيطاليا، لأن الانتخابات في أوروبا كانت بين اليمين والوسط والانتخابات التشريعية في إيطالية لن تخرج عن هذا السياق، لعدة أسباب أهمها الأزمة الاقتصادية التي مرت بها إيطاليا خلال السنوات الماضية وتدفق المهاجرين".

فيما قال الكاتب والمحلل السياسي، سفيان بن فرحان، إن "إيطاليا تسير مجددا على طريق عدم التوازن والاستقرار، في ظل صعود لليمين وأقصى اليمين المعادي لأوروبا". وأشار أن السيناريو الذي حصل في أمريكا بصعود ترامب من الممكن أن يتكرر في إيطاليا برجوع برلسكوني المهم كما يراه البعض، بعد أوضاع اقتصادية مجحفة وأوضاع أمنية وصعود معاداة الأجانب والأفارقة".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد