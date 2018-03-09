ما طبيعة الموقف البريطاني من الحرب في اليمن؟

لقاءات ومشاورات سعودية بريطانية على أثر الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، للتشاور في أزمات المنطقة ومن ضمنها الأزمة اليمنية التي تسعى بريطانيا كما يقول وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، لعقد اجتماع بالأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي في اليمن.

© REUTERS/ Khaled Abdullah اليمن... مقتل جنود من التحالف في هجوم وتدمير ٣ ٱليات

وخلال اجتماعه مع نظيره السعودي عادل الجبير، قال جونسون إن بريطانيا والسعودية ستراقبان خطوط الملاحة تمهيدا لفتح موانئ اليمن، ما يعتبره مراقبون تطورا جديدا في حل الأزمة الإنسانية.

وقال أحمد المصري، الكاتب والمحلل السياسي، إن "تصريح وزير الخارجية البريطاني حول مساعي بلاده لحل الأزمة اليمنية في الأمم المتحدة، يأتي في ظل تعيين مبعوث بريطاني جديد من الأمم المتحدة في اليمن، وأثناء زيارة لولي العهد السعودي لبريطانيا، وهي التي تقود التحالف العربي هناك".

فيما قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، خالد الأنسي، إن "الموقف البريطاني لا يختلف عن أي موقف دولي في مسألة حلحلة الأزمة اليمنية، معتبرا أنه موقف "مُعقِّد".

وأشار إلى أن بريطانيا لها أطماع في اليمن خاصة في الجنوب ولها أطماع في مسألة فصل الجنوب عن الشمال وتقسيم اليمن، وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك سعي من بريطانيا لحل المشكلة اليمنية".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد