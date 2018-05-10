ما تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران على المباحثات مع بيونغ يانغ

كيف يؤثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من خطة العمل المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني قبل موعد إعلانه في الثاني عشر من مايو الجاري على لقائه المرتقب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ترامب قال إن هذه الخطوة لن يكون لها أثر سلبي على المحادثات مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى استعداده التفاوض بشأن اتفاق جديد مع طهران.

الخطوة الأمريكية في هذا التوقيت ربما يكون لها دلالات كثيرة للتأثير على الزعيم الكوري، لكن في نفس الوقت ربما تنعكس سلبا بعدم الثقة في النظرة الأمريكية تجاه بيونغ يانغ. بَيْدَ أن البعض يرى أن الملف الكوري الشمالي يختلف عن إيران التي كان لديها مشكلة في التخصيب من الأساس. إذا ربما ترتكز كوريا على قوتها الموجودة بالأساس ضد ألاعيب إدارة ترامب.

قال د. وائل عواد، المتخصص في الشأن الآسيوي، إن "ما فعلته الولايات المتحدة بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران هو انتهاك للقانون الدولي أكثر من كونه موقفا أمريكيا" مشيرا أن "هذا القرار دولي والانسحاب منه دليل على التخبط في السياسة الأمريكية ورغبتها في فتح مزيد من مناطق النزاع والحروب".

صوّت هل يقود انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني إلى اندلاع حرب في المنطقة؟ نعم 59.3% (35)

لا 40.7% (24) صوتوا: 59 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي

وأضاف: "عندما نتحدث عن كوريا الشمالية في هذه المرحلة بالذات هو تأكيد على أن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها، وإذا كانت تحاول أن تتوصل لأي اتفاق لحل الأزمة في كوريا الشمالية فهي قد تتنصل من هذه الاتفاقيات حال تغيرت الإدارة الأمريكية".

وقال الكاتب الصحفي، توفيق شومان، إن "هناك دلالات عدة من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني أو على مستوى التفاوض مع كوريا الشمالية، ولا يمكن الفصل بين الجانبين"، مشيرا إلى أن هناك "خيبة أمل أوروبية خاصة بعد تصريحات وزير المالية الفرنسي أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون شرطي العالم ماليا"، لأن الأوروبيين الآن يتحدثون عن عشرات المليارات المهدرة من خلال استثمارات مع إيران. وتساءل عن مدى مصداقية الولايات المتحدة في اتفاقها مع كوريا الشمالية حال تمت الصفقة معها ومدى تنفيذها أو انسحاب ترامب أو أي رئيس آخر منها.

إعداد وتقديم: عبد الله حميد