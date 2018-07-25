كيف تنجح الخطط الروسية في إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا؟

الضيوف: مسلم شعيتو، المحلل السياسي ومدير المركز الثقافي الروسي العربي؛ ووفيق إبراهيم، المحلل السياسي اللبناني؛ ود. عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري

وفد روسي يزور لبنان في السادس والعشرين من تموز/ يوليو، للقاءِ الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري. ووفقا لما أعلنته السفارة الروسية في بيروت، فإن وفد وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين سيبحث القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية.

© Sputnik . عودة مئات اللاجئين السوريين من عرسال اللبنانية إلى سوريا الاثنين المقبل

وتؤيد القيادة اللبنانية القرار الروسي بإنشاء مركز خاص لتنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بحسب مستشارة وزير الخارجية اللبناني لشؤون النازحين، علا بطرس، والتي وصفت القرار بأنه "إجراء عملي متكامل" لتأمين العودة الآمنة.

وقال مسلم شعيتو، المحلل السياسي ومدير المركز الثقافي الروسي العربي، إن "الهدف الاستراتيجي الروسي في الحوار بين الأطراف وأحد أهم المشاكل العالقة هي اللاجئين الذين انتشروا في الدول المجاورة وينعكس ذلك سلبا على تلك الدول وعلى سوريا لاحقا حيث تعيش منظمات متطرفة بينهم".

وأشار أن "روسيا تسعى جاهدة من خلال المساعدات الإنسانية والاتصال بدول ومع الحكومة السورية للعمل على تسهيل عودة اللاجئين خاصة في الفترة الأخيرة التي نجحت فيها إقناع أغلب الدول العالمية في إرسال مساعدات تتم عبر الطائرات الروسية لإيصالها للنازحين".

وأوضح وفيق إبراهيم، المحلل السياسي اللبناني، أن "هناك تيارات عديدة في لبنان منهم من كان ضد عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحجج ليست حقيقية، وكانوا يبحثون عن مخرج، وجاء الدور الروسي الذي يُصر على إعادة النازحين استكمالا لإعادة بناء الدولة السورية إنقاذا للتيار الموالي للسعودية"، مشيرا إلى "أنهم بذلك يستطيعون القول إن إعادتهم تمت من خلال التنسيق الروسي الأمريكي وليس من خلال التيارات اللبنانية الموالية لسوريا".

وقال د. عبدالقادر عزوز، المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، إن "الدولة السورية وجهت دعوات متكررة بدعوة أبنائها اللاجئين أو المهاجرين أو النازحين، للعودة إلى سوريا وتأمين كل ما يمكن تأمينه لهذه العودة الآمنة والطوعية".

وذكر أن "تحسن الواقع الميداني والاقتصادي شكل أرضية مناسبة لعودة أبناء سوريا تدريجيا، خاصة أن من خرج منهم كان بسبب اضطهاد التنظيمات الإرهابية أو بحثا عن مستوى حياة أفضل، وهذا بدأ يعود تدريجيا مع تعافي الدولة السورية".

إعداد وتقديم: عبد الله حميد