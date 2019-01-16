تسجيل
21:01 16 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    ملفات ساخنة

    رئيس البرلمان الليبي يؤكد ضرورة إجراء انتخابات حتى دون الاتفاق على الدستور

    ملفات ساخنة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على ضرورة المضي قدما في تنظيم انتخابات وطنية حتى وإن رفض الناخبون مسودة الدستور، مشيرا إلى أن التوافق على دستور يأخذ بعض الوقت، في ظل الحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة، مؤكدا أنه لا مناص من اختيار رئيس مؤقت للبلاد، في حالة رفض الدستور.

    تحركات مكثفة على المستوى الشعبي في ليبيا
    © Photo / Haitham Ben Lamma
    الانتخابات أم الدستور... كواليس اجتماعات غسان سلامة في ليبيا
    تأتي هذه التصريحات في ظل تلميح ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بوجود خطة تشمل أن يكون إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم إجراء الاستفتاء على الدستور، يليه انتخابات رئاسية، بعد أن كانت مرتقبة في ربيع 2019.

    وأضاف: "أنه في حالة رفض الناخبون الدستور، فينبغي أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة، وأكد على أن المسودة الحالية تنص على العمل بنظام برلماني من مجلسين لكن مع رئاسة قوية أيضا".

    وقال ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور: "مشروع قانون الاستفتاء كان كارثيا على مستقبل البلاد السياسي"، عازيا ذلك إلى أن " القانون يطلب من الليبيين التصويت بلا على مشروع الدستور".

    وأشار المنصوري إلى أن:

    "رئيس مجلس النواب يريد إجراء انتخابات بدون قاعدة دستورية بمعنى إطلاق اليد لديكتاتورية ديموقراطية جديدة من شأنها أن تتحكم في مفاصل البلد دون رادع أو مسائلة ما يعني أن هذا لا يخرج عن كونها استكمالا للسيناريو الذي يعده رئيس مجلس النواب المتعلق بإفشال مشروع الدستور ومن ثم الذهاب لتشكيل لجنة بناء على رغبته واختياره لتصميم مشروع دستور يتفق مع رغباته على رقاب الشعب الليبي بدون رقيب".

    فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبدالباسط بن هامل، على طلب رئيس مجلس النواب الليبي بإجراء انتخابات في المرحلة الحالية حتى وإن فشل تمرير مشروع الدستور بسبب التشظي الحاصل في البلاد ووجود سلطة منتخبة تنهي جدلية الأجسام.

    وأشار إلى: "وجود قسم كبير من الأطراف لا يؤمن بهذا الخيار ويسعى إلى المماطلة"، موضحا أن تصريح عقيلة صالح "يفهم أنه مع كل ما يريده الشعب الليبي ولا يريد الاستئثار بالسلطة ولا يريد البقاء عكس باقي الأطراف مثل فايز السراج الذي رفض الانتخابات إلا مع وجود دستور".

    من جانبه ذكر  محمود إسماعيل الرملي، الباحث في الشؤون السياسية والقانونية، أنه:

    "لضمان نجاح أي انتخابات لابد من شروط موضوعية وقانونية ولوجستية بداية من تأمين الانتخابات والقوانين التي ستحكمها ومن سيصدرها وما هي الضمانات لإمكانية قبول هذه القوانين".

    وقال إن: "هناك عراقيل قانونية لإجراء أي انتخابات تتمثل في إصدار قانون بالتوافق من الليبيين أو من الجهتين الممثلتين للاتفاق السياسي مجلس النواب ومجلس الدولة، إضافة إلى الاتفاق على مفوضية الانتخابات التي لها أهمية كبيرة من أجل تأمين صناديق الاقتراع، وتجرى بشكل شفاف وأن تكون تحت رعاية أممية".

    إعداد وتقديم: عبد الله حميد

    الكلمات الدلالية:
    رئيس البرلمان الليبي, برلمانية, دستور, انتخابات, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    دمية باربي بعد الاستحمام وتنشيف شعرها
    الدمية الأكثر شهرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ60
    مرايتي يا مرايتي، مين أقوى واحدة بالعالم؟!
    مرايتي يا مرايتي...مين أقوى واحدة بالعالم
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك