واشنطن تمهل طهران 60 يوما لإنهاء العمل في البرنامج النووي

بعدما أعلنت إيران أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، أنها ستمنح مهلة شهرين لإكمال العمل في برنامج إيران النووي السلمي، الذي سيخضع لاحقا لعقوبات.

وقال بومبيو في بيان إن الاستثناءات من العقوبات على هذا النشاط ستنتهي بعد فترة الستين يومًا، مما سيسمح للشركات والكيانات القانونية المشاركة في هذا النشاط بوقف عملياتها.

كما شدد على أن بلاده ستفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني، وحث العلماء الإيرانيين الاختيار، بين مواصلة العمل السلمي خارج نطاق انتشار الأسلحة والمواد النووية أو التعرض لعقوبات.

في هذا الموضوع، قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الإقليمية والدولية، مسعود أسد اللهي، إن "الإدارة الأمريكية كانت تتوقع أن تركع إي كان لضغوطاتها بعد الانسحاب من الاتفاق النووي وهو ما حدث عكسه لمدة عامين".

ولفت إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلق بالنسبة لنتائج الانتخابات الرئاسية وتتحدث بشكل دوري عن عقوبات جديدة لا معنى لها"، مشيرا إلى أنها "مسرحية للاستهلاك الداخلي حتى يبرزون الإدارة الأمريكية أنها الأقوى في الصراع الإيراني الأمريكي".

من جهته قال الباحث في العلاقات الدولية، باسم أبو طبيخ، إن "الدول الأوروبية جعلت الأمور تتغير بالنسبة لواقع الصراع الأمريكي مع إيران عندما قررت ألا ترضخ للموقف الأمريكي بعد الانسحاب من الملف النووي الإيراني".

وأوضح أن "الموقف الأوروبي جعل الأمريكي يتصرف من جانب واحد وأصبح الأوروبي هو محامي الجانب الإيراني".

وأشار إلى "أن إيران لم تتخل عن الاتفاق النووي لكنها كانت تلوّح بعدة أوراق ولم تتجاوز الخطوط الحمراء ولم تستخدم اليورانيوم المخصب بالنسبة التي تجعلها تصنع أسلحة".