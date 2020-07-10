واشنطن تهدد لبنان بفرض عقوبات إذا استورد النفط من إيران

نفى لبنان على لسان وزير الطاقة، ريمون غجر، وجود عقود لشراء النفط الإيراني بعد تحذير وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بفرض عقوبات على بيروت إذا وقّعت اتفاقاً مع طهران لشراء النفط. وقال غجر إن بلاده تتفاوض مع العراق في شراء النفط وليس مع الجانب الإيراني.

التحذير الأمريكي يأتي بعد حث الأمين العام لـ «حزب الله»، حسن نصر الله، الحكومة اللبنانية على شراء النفط من إيران ومحاكاة نموذجها الاقتصادي للاكتفاء الذاتي.

وقال «حزب الله» إن الموقف الأمريكي تدخل سافر وفظّ ومرفوض في الخيارات الاقتصادية للبنان، وهو كلام يؤكد ما كان أعلنه الأمين العام للحزب من أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً اقتصادياً ومالياً ونقدياً على لبنان وشعبه.

وفي هذا الموضوع قال مدير مركز الارتكاز الإعلامي، سالم زهران، إنه «لم يتم التفكير من الأساس في استيراد لبنان النفط من إيران بل كان الأمر متعلقا بالنقاش مع الوفد الوزاري العراقي»، موضحا أن «ما قام به الأمريكيون معركة لا أساس لها».

ولفت إلى أن «هناك مباحثات تجري بين الحكومة اللبنانية والإدارة الأمريكية من أجل إعفاء لبنان من قانون قيصر المعنية به سوريا وتحديدا مسألة شراء الكهرباء»، مشيرا إلى أن «الأمريكيين يرفضون إعطاء لبنان أي استثناء من هذه العقوبات».

من جهت، قال الباحث في العلاقات الدولية، طارق زياد وهبي، إن «الجمهورية اللبنانية بحاجة لهذا النفط خاصة وأن الأمر متعلق بالكهرباء في البلاد والتي يعتبر من الملفات العميقة والتي يختلف حولها اللبنانيون».

وأشار إلى أن «استيراد النفط من إيران ليس بهذه السهولة في مسألة الوصول إلى لبنان في ظل أن إيران تخضع لعقوبات أمريكية لها علاقة بخروج الولايات المتحدة من الملف النووي الإيراني».