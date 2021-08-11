وزير خارجية إسرائيل يزور المغرب... الدلالة والتوقيت

يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، العاصمة المغربية الرباط، في أول ‏زيارة رسمية، في سياق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.‏

ويبحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع لبيد عدة ملفات، إضافة إلى ‏توقيع الجانبين اتفاقيات لتطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وسبل تفعيل ‏مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.‏

ويفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال الزيارة مكتب الاتصال الإسرائيلي بشكل ‏رسمي، فيما يرتقب أن يقوم وزير الخارجية المغربي بزيارة رسمية إلى تل أبيب من ‏أجل افتتاح مكتب الاتصال المغربي.‏

دلالات هذه الزيارة وتوقيتها، بعد أن أصبح المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها ‏مع إسرائيل، وتأثيراته على واقع الأحداث في فلسطين والمنطقة.. نناقشه في هذه ‏الحلقة.‏

في هذا الموضوع قال الكاتب والباحث السياسي المغربي، عبدالفتاح نعوم، إن هذه ‏الزيارة "تأتي بعد الموقف الحاسم من المغرب خلال الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها ‏السلطات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والأماكن المقدسة".‏

ولفت إلى أن الزيارة تعد "تأكيد جديد على أن المغرب قادر على إحداث التوازن بين ‏إعادة العلاقات مع إسرائيل ومواقفه الثابتة من حقوق الشعب الفلسطيني والسياسات ‏الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".‏ ‏ ‏

من جهته قال عبدالصمد بلكبير، الباحث السياسي المغربي، إن القرائن كلها تدل على ‏أن المغرب مرغم على قبول تطبيع العلاقة مع إسرائيل بسبب "الضغوط التي تقوم بها ‏الولايات المتحدة الأمريكية".‏

وأشار إلى أن "المغرب لديه نقطة ضعف في علاقته الدولية تكمن في الصحراء ‏المغربية الأمر الذي أدى إلى إبرام الاتفاق الثلاثي".‏

وأكد على "استحالة أن يستطيع المغرب الاستفادة من العلاقة دون أن يضر القضية ‏الفلسطينية"، مرجعا ذلك إلى أن "الجمع بين النقيضين لا يمكن إحداثه".‏