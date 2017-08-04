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17:27 04 أغسطس/ أب 2017
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    في العمق

    عملية تحرير تلعفر بين الخطط العسكرية والحسم السريع

    في العمق
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    حساني البشير
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    الضيوف: الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد بوحدة مكافحة الإرهاب العراقية؛ وأحمد الشريفي خبير عسكري

    عمليات تحرير تلعفر من  احتلال "داعش" تجري علي قدم وساق.. حيث تستعد القوات العراقية لدخول هذه المدينة التي اعتبرها تنظيم "داعش" مقرَه البديل إثر خسارته عاصمته الرمزية الموصل، حيث يشهدُ هذا التنظيمُ وضعاً منهاراً على مستوى مقاتليه وهيكلية قيادته، فضلا عن كون المدينة من الناحية العسكرية أسهل بكثير من عمليات الموصل لاسيما مدينتُها القديمة.

    قال الفريق عبد الوهاب الساعدي، قائد بوحدة مكافحة الإرهاب العراقية، إن القوات المسلحة العراقية لديها خبرة كبيرة وخاصة بعد معركة الموصل حيث فقد تنظيم "داعش" قواته وأفراده هناك.. وأشار إلى أنه تم وضع خطة عسكرية لدخول تلعفر حيث أن  طبيعة تلعفر الجغرافية الواسعة مختلفة عن أي مكان آخر بالإضافة الى قلة عدد الدواعش  سيساعد على سهولة دخول المدينة.. موضحا ان الخطة  ستعتمد على الحفاظ على المدنيين والقطعان العسكرية قبل تحرير الارض واوضح انهم في مرحلة التحضير ويحتاجون لفترة من خلال الاستخبارات والمعلومات لمعرفة عدد مقاتلي "داعش" في تلعفر موضحا انه في بداية المعركة قد تكون هناك مقاومة من "داعش" واشار الى ان عامل الوقت في تحرير المدينة لا يوضع في اولوية المهام للقوات العراقية  

    وقال الخبير العسكري أحمد الشريفي

    عملية عسكرية لقوات الجيش العراقي في منطقة القيارة في العراق
    © REUTERS/ Alaa Al-Marjani
    الجيش العراقي يعلن مقتل مسؤول معسكرات تدريب "داعش" في تلعفر بغارة جوية
     انه من حيث التقييم والهدف فان دخول تلعفر يعتبرا صعبا لذلك قامت القوات العراقية اولا، بتوجيه ضربات جوية مع التمهيد البري على الارض للدخول لان الارض واسعة وكبيرة ولا توجد فيها بنى تحتية كثيرة تعرقل مرور العجلات المدرعة والآليات كما ان عدد السكان والمدنيين قليل ولا توجد قيادة مركزية لـ"داعش" بداخل المدينة.. موضحا انه من المبكر الحديث حول سقف زمني لتحرير تلعفر وهذا سيتحدد بعد فترة من الدخول لان القادة بحسب قولة سيحددون هل ستشترك قوات النخبة و"الحشد الشعبي" لتشكيل أطواق للاقتحام وأيضا معرفه عدد المحاور للدخول واقتحام المدينة… موضحا ان المقاومة من قبل "داعش" ستكون شرسة لان معظم مقاتليهم من الاجانب وهذا ما تضعه القوات العراقية في خططها قبل الاقتحام

    فماهي الخطط العسكرية التي وضعتها القوات العراقية لدخول تلعفر؟ وهل ستواجه مقاومة من "داعش"؟ وهل هناك مدة زمنية معينة لتحرير المدينة هذا ما ستعرفه في هذه الحلقة من برنامج "في العمق"

    إعداد وتقديم: حسان البشير 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار العراق اليوم, تلعفر, العراق
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