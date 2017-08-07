دمشق ستلاحق أمريكا قضائيا

وصف فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السورية اعتزام الإدارة الكردية في شمال سوريا تنظيم انتخابات بأنها "مزحة" وقال إن الحكومة لن تسمح لهم بتهديد وحدة الأراضي السورية، مؤكدا أن دمشق ستؤكد في النهاية سيطرتها على المناطق الخاضعة للأكراد.

وأعرب المقداد عن اعتقاده أن المواطنين السوريين في شمال سوريا لن يعرضوا الوضع للخطر في البلاد أو يتحركوا باتجاه أي شكل من أشكال تقسيم سوريا.

في هذا الصدد، قال النائب في البرلمان السوري محمد حسن رعد، أن سوريا تتعامل مع الأكراد كجزء من النسيج الاجتماعي والثقافي السوري..

وأوضح أن الأكراد لا ينكرون ذلك لأنهم وطنيون يهدفون لمصلحة الوطن أما دعم الولايات المتحدة للانفصال فهو مرفوض، لافتا إلى أن دمشق تعول على الأكراد الذين هم أنفسهم يرفضون الانفصال.

وعن انتهاكات التحالف الدولي في سوريا قال إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها التحالف في سوريا.

إعداد وتقديم: حساني البشير