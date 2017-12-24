هل يصبح انفصال جنوب اليمن أمرا واقعا؟

أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، قرارا بتعيين اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيساً للجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي

وأنيس لقمان نائبا له، في الجلسة الافتتاحية للمجلس التي عقدت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

كان المجلس الانتقالي قد أعلن تشكيل الجمعية الوطنية العمومية، بأكثر من 300 عضو. ويهدف المجلس الانتقالي، الذي تم تشكيله في شهر أيار/مايو الماضي، إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، بعد 27 عاما من الوحدة بين الشطرين، التي قامت في العام 1990

وتهدد هذه الخطوة بمزيد من الاضطرابات في اليمن الذي اضطرت حكومته المعترف بها دولياً للعمل من عدن والسعودية نظراً لسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

حول الموضوع قال ياسر اليافعي عضو الدائرة السياسية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن اليمن والمجلس الإنتقالي الجنوبي يمضون نحو تكوين مؤسسات الدولة في الجنوب وهذه المرحلة مؤقتة حتى يتم انتخاب قيادة جديدة.

من جانبه، قال مدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبد السلام محمد أنه لا توجد دولة تعلن دعمها في العلن لانفصال الجنوب وإنما هناك بعض التوجهات داخل الدولة اليمنية قد يكون لها رؤية في محاولة استيعاب الجنوبيين.

وأشار إلى أن حكومة هادي يبدو أنها غير قادرة على السيطرة على الأرض في الجنوب لأنها لاتريد الدخول في صراع أو حرب داخلية.

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إعداد وتقديم: حسان البشير