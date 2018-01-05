وزارة الخارجية السودانية تستدعي السفير السوداني في القاهرة

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم يوم 4 يناير الجاري رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور وأن مصر الآن تقوم بتقييم.الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب

هذا وتشهد العلاقة بين مصر والسودان توترا منذ العام الماضي عقب اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بـ"دعم الحركات المتمردة في السودان، وبيع ذخائر فاسدة للجيش".

ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تلك الاتهامات بأن بلاده تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم انتهاج سياسات تآمريه.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السوداني محمد لطيف إن التحفظ السوداني حول قضية حلايب وشلاتين والتحفظ المصري حول سد النهضة هو الذي أحدث التوتر بين البلدين ..وأشار لطيف في تصريحات لراديو سبوتنيك إلى أن السودان إعتبرت الطلب المصري باستبعادها من ملف سد النهضة غريبا وضدها بشكل مباشر لأن السودان شريك رئيسي في ملف السد.

موضحا أن التطورات التي حدثت بعد تأسيس التحالف العربي وعاصفة الحزم وأزمة سوريا مع وجود تركي في البحر الأحمر ومع الأخبار المتداولة حول تعاون مصري إريتري وماقيل انه موجه ضد السودان واثيوبيا كان لها دور في هذه التوترا.

© REUTERS/ MOHAMMAD HAMED السودان يستدعي سفيره في مصر

وأكد لطيف أن السودان إنحاز إلى مصالحة الخاصة بلا شك دون الإبتعاد عن مصالح الشقيقة مصر ورعايتها. منوها أنه ليس لمصر الحق في الحديث حول علاقات السودان مع أي دولة اخرى.

وقال إن استدعاء السفير السوداني لن يحدث تأثيرا مباشرا ولكن الشارع المصري يتأثر بما يحدث.

متوقعا زيادة التصعيد في القترة القادمة وهذا ما يؤثر علي المشاريع والعمالة المصرية في السودان وكذلك الجاليات السودانية في مصر

ومن جانبه أوضح الخبير في الشؤون الإفريقية عطية عيسوي أن هذا التوتر يعود الى طلب مصر إستبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة وقصر المفاوضات الثنائية مع إثيوبيا ولكن مصر نفت ذلك بشدة.

وأيضا نتيجة للهجوم الإعلامي المصري على السودان لسماحها لتركيا بإدارة جزيرة سواكن والتخوف المصري من وجود إرهابيين في الجزيرة لإثارة القلاقل.

وأشار عطيه إلى أن مشكلة حلايب وشلاتين والخطابات المتبادلة في الأمم المتحدة بشأنها وأيضا خلافات حول إيواء السودان لعدد من الإخوان كان له أثر على هذه التوترات.. ومؤكدا أن السودان أرادت بسحب السفير الرد على الإنتقادات المصرية متوقعا عودة السفير مرة أخرى.

وقال عيسوي إن هناك إحتمالين في الأزمة إما استدعاء مصر لسفيرها وبالتالي تتم مفاوضات لعودة سفيري البلدين مرة أخري أوأن تعزز مصر من قواتها العسكرية على الحدود وخاصة بعد الإجتماع الثلاثي بين رئيس الأركان القطري والتركي والسوداني ماأثار الشك لدي المصريين ، وأضاف عيسوي أن مايحدث من توترات قد يؤدي إلى تجميد العلاقات التجارية بين البلدين.

المزيد من التفاصيل في حلقة في العمق…

إعداد وتقديم: حسان البشير