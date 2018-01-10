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16:42 10 يناير/ كانون الثاني 2018
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    في العمق

    غرق المهاجرين أزمة إنسانية لا تنتهي وحكومات أوروبية في قفص الاتهام

    في العمق
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    حساني البشير
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    الضيف: الكاتب الصحفي الليبي محمد السلاك

    غرق نحو 100 مهاجر غير شرعي اليوم أمام السواحل الليبية حيث أعلنت البحرية الليبية أن ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أنها استقت هذه الأرقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم إنقاذهم.

    خفر السواحل الليبي لإنقاذ المهاجرين الذين غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © AP Photo/ Lisa Hoffmann/Sea-Watch
    ناجون يكشفون عن غرق 50 مهاجرا بالقرب من ليبيا

    وفي الأسبوع الماضي قالت منظمات إنسانية بعد الحديث مع ناجين نقلوا إلى إيطاليا إن نحو 64 مهاجرا لقوا حتفهم قبالة الساحل الليبي في مطلع الأسبوع عندما غرق زورقهم المتهالك، وغالبية المهاجرين أفارقة فروا من الحروب والفقر في ديارهم.

    كانت منظمة العفو الدولية اتهمت حكومات أوروبية الشهر الماضي بأنها متواطئة في تعذيب وانتهاكات ضد لاجئين ومهاجرين في ليبيا ، وقالت المنظمة إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكا في انتهاكات لحقوق الإنسان

    حول هذا الموضوع قال الكاتب الصحفي الليبي محمد السلاك:

    قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا
    © REUTERS/ MOAS/Jason Florio
    غرق 64 مهاجرا قبالة ليبيا مطلع الأسبوع

    إن الوضع في ليبيا حرج وهناك ملفات معقدة تحتاج إلى دراسة وبالتالي إلي حلول  ومنها ملف المهاجرين غير الشرعيين وهي قضية دولية وليست ليبية فقط ما جعل الدولة لاتستطيع التعاطي مع الملف بحرفية نتيجة لوجود انقسام سياسي كبير وتشرذم بين المكونات السياسية أثر علي هذا الملف

    مؤكدا أنه بالرغم من أن خفر السواحل يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الأمور ولكن الامكانيات غير متوفرة ، ولذلك طالب برفع حظر التسليح حتى تستطيع ليبيا بسط سيطرتها على الأوضاع.

    مشيرا إلى أن  ليبيا ماهي إلا  دولة عبور للمهاجرين وبالرغم من وجود دول هي مصدر المهاجرين ولكن لم يتم تسليط الضوء عليها.

    وقال السلاك لبرنامج "في العمق" عبر أثير "سبوتنيك" إلى أن الدعم المقدم لمنع المهاجرين غير كاف وهناك مطالبات كثيرة للمجتمع الدولي للقيام بواجباته.

    غرق مركب لمهاجرين
    © REUTERS/
    غرق 25 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس وحرس السواحل الإيطالي ينقذ 85 آخرين

    وأشار إلى أن لديه تحفظات حول منظمة العفو الدولية برغم جهودها إلا أنها  تتحدث أن الحراس الليبيين يعذبون المهاجرين للحصول على أموالهم وهم لا يملكون أي أموال بالأساس.

    منوها إلى أن غالبية المهاجرين من أفريقيا وفقراء فروا من ديارهم للبحث عن الرزق.

    و قال الكاتب الصحفي الليبي إن هناك تساؤلا وهو لماذا لايتم الإنفاق على مشاريع تنموية في الدول الإفريقية التي تصدر اللاجئين من خلال إجراءات إستباقية وتحسين أوضاع الدول الفقيرة ومعالجة أسباب فرار هؤلاء المهاجرين بالرغم من معرفتهم مسبقا بالمخاطر حتى تتم السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.

    المزيد في حلقة "في العمق"…

    إعداد وتقديم: حساني البشير

    انظر أيضا:

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