الانتخابات الرئاسية المصرية... من ينافس السيسي؟

قال رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان إنه سيخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في مارس آذار.

وخاطب الشعب المصري بعقده العزم على تقديم أوراق ترشحة لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور الإنتهاء من استيفاء إلإجراءات وفقا للقوانين والنظم العسكرية.

و دعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وقال عنان في كلمته إنه شكل فريقه الرئاسي المدني الذي يضم هشام جنينه وهو شرطي وقاض سابق كان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما اختار عنان حازم حسني وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة متحدثا باسمه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة مساء الجمعة.

حول هذا الموضوع قال د. عبد الله الأشعل أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بالجامعة الأمريكية، إن خطوة ترشح الفريق عنان للانتخابات الرئاسية مهمة و صحيحة، متمنيا في الوقت نفسه أن تكون هناك إنتخابات حقيقية ومناخ مناسب مع زوال الأسباب التي دفعت عنان إلى التراجع في عام 2014 وهي عدم تعريض الجيش المصري للإنقسام في ذلك الوقت.

من جانبه قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، إن هناك إحتمال كبير لحيادية الأجهزة المعنية في الدولة بشكل كبير مع وضع الهيئة العليا للانتخابات للشروط والضوابط التي تقضي بالتزام أجهزة الدول بالحياد تجاه المرشحين….

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إعداد وتقديم: حسان البشير