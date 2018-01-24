عفرين... الأقوال والأفعال

تركيا تهاجم عفرين كما توعدت والعالم منقسم بين من يعرب عن قلقه ومن يدين ومن يطالب بوقف الهجوم وبين صامت مترقب.

الجيش التركي أعلن أنه قتل أكثر من 260 من أفراد وحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم داعش في حملته العسكرية على منطقة عفرين والتي سماها " غصن الزيتون " وقال إنها تستهدف العناصر الإرهابية ومن يهددون تركيا.

الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من المعارك وحذرت أن نحو 323 ألف مدني يواجهون الخطر في عفرين.

ذكر تقرير أصدرته الأمم المتحدة الثلاثاء، استنادا إلى مصادر محلية أن نحو 5 آلاف غادروا منطقة عفرين. وحذرت من أن حركتهم لا تعيقها المعارك فحسب بل قرار المسؤولين الأكراد بغلق الممرات بين عفرين والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظة حلب.

مجلس الأمن طالب تركيا بضبط النفس لكنه لم يتخذ أية قرارات رسمية حول الوضع في عفرين.

حول هذا الموضوع قالت هيفي مصطفى، رئيس المجلس التنفيذي لإقليم عفرين إن الوضع الإنساني متردي وهناك صعوبات إنسانية نتيجة للهجوم البري والجوي للمناطق الحدودية خاصة مع إستهداف المدنيين ومنهم الأطفال الذين تم إيوائهم في ملاجئ..

وأشارت هيفي في تصريحات لبرنامج "في العمق" في راديو "سبوتنيك" إلى أن الأعداد التي خرجت من عفرين قليلة جدا والإدارة التنفيذية إتخذت تدابير مسبقة غذائية وعسكرية للمواجهه.وأشارت إلى أن هناك آلاف اللاجئين قدموا منذ مده إلي عفرين وتم قصفهم أيضا في هذا الهجوم..

وقالت هيفي أن الهدف من الهجوم هو دفع مزيد من المرتزقة إلى سوريا لاعاده الارهاب مرة أخرى ،وحملت الأطراف المختلفة وخاصة الولايات المتحدة مايحدث من هجمات على عفرين..

وقالت رئيس المجلس التنفيذي لعفرين إنه رغم استهداف القري والجبهات لم يستطيع المهاجمون الدخول إلى عفرين نتيجة للمقاومة التاريخية والصمود الكبير من الأهالي..

ومأضافت أنه لم تصل أي مساعدات إنسانية من أيه جهه لتقديمها للمدنييين.

ومن جانيه قال د سمير صالحة الأكاديمي والإعلامي التركي إن هناك اكثر من دافع أساسي للتدخل التركي في عفرين منها إتجاة الولايات المتحده لإنشاء جيش إنفصالي يقدر ب 60 ألف مقاتل في المنطقة مادفع تركيا للتحرك للرد حول مايحدث.. وأيضا توجيه رسائل مباشرة للولايات المتحدة بأن إنحياذها للاكراد هو إتجاه خاطئ.. وأشار صالحه إلى أن هناك تنسيقا روسيا تركيا مباشرا في التعامل مع الملف السوري وتنسيق لإتجاة تسوية من خلال إجتماعات جنيف وسوتشي وأستانه.

وقال د.سمير إن العقبة الأمريكية هي القائمة الآن أمام التسوية وما حدث هو رسالة مباشرة للولايات المتحدة لتغيير سياستها ومواقفا في سوريا..

وقال د سمير إن التدخل التركي لعفرين جاء طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها القومي والقضاء على التوجه الكردي الانفصالي. مع وجود تفهم من الدول الأوربية لما يحدث ..

وأكد أن هناك عدد من الدول الأوروبية كبريطانيا وألمانيا يزعجها التقارب التركي الروسي الإيراني مع وجود مقاتلين أمريكيين وبريطانيين وألمان تحارب الى جانب قوات سوريا الديمقراطية وهو مايشعل المنطقة لذلك جاء التدخل التركي في عفرين للرد على ذلك ومنوها إلى أن هناك محاولة لفتح الطريق أمام المدنيين للخروج ولكن تمنعهم قوات سوريا الديمقراطية وتتخذهم كرهائن للمساومة…

إعداد وتقديم: حساني البشير