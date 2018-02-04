هل سيطرة المجلس الانتقالي على "عدن" يخدم أهداف التحالف؟

قلق كبير يساور اليمنيين من الآثار المعيشية والاقتصادية الناتجة عن الصراع الذي تشهده العاصمة المؤقّتة للبلاد عدن ، بين الحكومة الشرعية والوحدات العسكرية التابعة لها من جهة، وتلك التابعة للمجلس الانتقالي من جهة أخرى.

© REUTERS/ FAWAZ SALMAN مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي تطالب بإقالة الحكومة في اليمن

وعودة الهدوء إلى عدن لم تكن بسبب نهاية الصراع بل بضغط من التحالف، ولذلك فإن الصراع مستمرّ ولو بشكل غير مسلّح، ما سيعني مزيداً من العقبات أمام الحكومة، وهو ما سيؤدّي إلى عدم تمكّنها من الاستمرار في مهامها بشكل جيد، رغم أنها تواجه انتقادات حول أدائها بشكل عام

— على خلفية ذلك تحدث زعيم "أنصار الله" عن التطورات التي تشهدها مدينة عدن، ووصفها بـ"اللعبة" التي يمارسها التحالف.

حول هذا الموضوع قال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للأبحاث والدراسات ، إن الإمارات تسيطر على عدن وهي القابضة على مقاليد الأمور فيها منذ يوليو 2015 وهي المسؤولة الأولي وتتحمل مايحدث هناك.

وأشار عبد السلام في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلى أن إضعاف حكومة بن دغر يؤدي إلى الفوضى وسيدفع في الناحية القانونية والأخلاقية التحالف إلى تحمل المسؤولية تجاه مايحدث ومحاوله العمل على إنهائه مشيرا إلى أنه يبدو أن الإمارات أدركت الخطر وقد تسعي إلي إصلاح الوضع.

ومن جانبه أوضح نبيل البكيري الباحث السياسي اليمني، أن مايحدث في عدن هو القضاء على بقية الشرعية وتقويض لسلطتها والحد من بسط سيطرتها على المناطق المحررة.

وأكد أن ماحدث لم يكن ليحدث لو لم يتم تبادل أدوار بين السعودية والإمارات

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إعداد وتقديم: حسان البشير