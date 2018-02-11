ما دلالة وأبعاد تصريحات الرئيس هادي عن أحداث عدن؟

اعتبر هادي، في كلمه له، ما حدث في عدن مؤخراً من اشتباكات دامية، "جرس إنذار" وتنبيه للشعب و التحالف العربي، ممن يحاولون "حرف مسار معركة اليمن والخليج ضد ما وصفه المشروع الإيراني باتجاه مشاريع تدميرية صغيرة"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل 9 يمنيين بينهم 5 نساء بغارات لطيران التحالف غربي اليمن

وحول هذا الموضوع قال عبد الوهاب الشرفي مدير مركز رصد الديمقراطي، إن أجندة الإمارات بعيدة تماما عن أجندة التحالف الذي تقوده السعودية.

وأشار إلى أن الإمارات تسعى لتكوين جماعات مسلحة لا تنضوي تحت لواء حكومة هادي تحت مسمى الحزام الأمني مع السعي أيضا بعدم تمكين حكومة هادي التي يحاول التحالف تسهيل مهمتها على الأرض.

ومن جانبه أوضح فؤاد مسعد الكاتب والمحلل السياسي أن الحكومة اليمنية تعتبر أن ماقام به المجلس الإنتقالي هو محاولة إنقلابية وهذا ما صعد الأمور بينهما.

وأشار أن الموقف السعودي طالب بحفظ الأمن والإستقرار ولإيقاف المواجهات.

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إعداد وتقديم: حسان البشير