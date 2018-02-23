تسجيل
11:48 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    في العمق

    ما علاقة حرية الصحافة والمجتمع المدني بمكافحة الفساد؟

    في العمق
    انسخ الرابط
    حساني البشير
    0 0 0

    الضيوف: من برلين: كنده حتر المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية في المنطقة العربية، ومن بيروت: ناصر قنديل رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية، ومن تونس: الكاتبة الصحفية التونسية آسيا العتروس

    فساد
    © Fotolia/ Numberone9018
    أسباب تقدم تونس وتراجع دول عربية في مكافحة الفساد
    أصدرت منظمة الشفافية الدولية، في برلين،تقريرها السنوي عن نسب انتشار الفساد في 180 دولة حول العالم، متضمنا تقييما لجهود تلك الدول في محاربة الفساد.

    وتضمن التقرير فيما يتعلق بالدول العربية، احتفاظ الإمارات بموقعها في صدارة الدولة العربية في مكافحة الفساد وتلتها قطر، ثم السعودية، وعمان، وتونس، والمغرب، والكويت، ومصر، بينما سجلت الصومال لقب أسوأ دولة في العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017.

    وكشفت المنظمة في تقريرها أن تحليل نتائج تلك الدول كشف عن وجود علاقة طردية، بين مستويات الفساد وحماية حرية الصحافة ونشاط المجتمع المدني، وتوصلت إلى أن معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد.

    حيث رفع التقرير شعار حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات الأهلية، باعتبارهم أحد أبرز آليات الكشف عن الفساد في العالم كله.

    قالت كنده حتر المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية في لقاء خاص مع برنامج في العمق براديو "سبوتنيك" إن التقرير الذي أصدرته المنظمة حول مكافحة الفساد يقيس الفساد في القطاع العام في 180 دولة من خلال 13 مصدرا ترصد  الفساد لتحقيق الشفافية والتمكين وترسيخ للحكم الرشيد وإرساء القانون في الدول.

    وقالت إن  المنطقة العربية وبعد الربيع العربي لم تقدم نموذجا  جيدا في الشفافية والحكم الرشيد مع وجود تقدم في دول مثل لبنان وتونس وبالرغم من ذلك لا توجد إرادة سياسية حقيقة لرصد الفساد كليا.

    وأوضحت أن هناك أهمية كبيرة لوجود هيئات مستقلة كإدارات المحاسبات والهيئات المستقلة لمكافحة الفساد ومنع  التوغل عليها من خلال الجهات التنفيذية او من خلال الضغط على الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني 

    وأكدت أن الإمارات وقطر أعلى الدول العربية في مؤشر مكافحة الفساد  ولكنها ليست في أعلى المؤشر العالمي متمنيه أن تكون هناك مشاركة من الصحافة والمجتمع المدني لأن ما يحصل عليه الصحفي من خلال وثائق كالمعلومات تساعدة في هذا الأمر وهذا ماحدث في وثائق  بنما التي كشفت للعالم  كمية الأموال المنهوبة  من عدة بلاد ويتم تهريبها لتوضع في بلدان أخري وهذا ما كشفته الصحافة الإستقصائية حول هذا الأمر..  منوهة إلى أهمية  إستقلال القضاء وتفعيل حكم القانون لمحاسبة الفاسدين الكبار مع التأكيد على أن يكون هناك نظام متكامل لمحاربة الفاسدين.

    ومن لبنان، قال ناصر قنديل، رئيس تحرير صحيفة "البناء" اللبنانية إن هناك خشية من أن يكون هناك في كثير من المرات طرح لمثل تلك الموضوعات  لإعتبارات سياسية معينة، أو لاستهداف بعض الدول، منوها أنه لا يجب أن يأخذ هذا التقرير بكل ما فيه إنما  من خلال الشفافية ومعرفة المنظمات، التي تصدره وهل تستخدم هذه التقارير لأغراض أخرى أم لا؟

    وثمن قنديل تشجيع التقرير لحرية الصحافة وإن كان يتوقف ذلك على استقلالها، حتي لا تصبح غير حرة، منوها أن المدخل الرئيسي هو تجميع الجهود لإدراك ان الصحافة هي شرط مهم لمكافحة الفساد بشرط استقلال الصحافة والصحفيين.

    من ناحية أخري، أشارت الكاتبة الصحفية التونسية آسيا العتروس إلى أن تونس تقدمت مرتبة جديدة في تقرير هذا العام في مكافحة الفساد، لكنها تحتاج إلى  عقلية المحاسبة  لمن يهدر المال العام لأن تدفق الاستثمارات مرهون بمكافحة الفساد، منوهه الى أن الجهود ليست كلها ناجحة حتى الآن لذلك يجب أن تكون هناك آليات حكومية كبيرة لمواجة الفساد.

    وأشارت العتروس الى أن الحكومات باتت تنظر للتقارير بجدية، لأن ذلك يتعلق بضغوط من نواب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني عليها.

    وأضافت أنه بدون توفر إرادة سياسية لن يتحقق شئ في مواجهة الفساد، ما يستوجب جهود كثيرة مع أهمية التعرف على الدول، التي تخلصت من الفساد والسير على دربها.

    إعداد وتقديم: حساني البشير

    الكلمات الدلالية:
    أخبار تونس اليوم, أخبار تونس, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك