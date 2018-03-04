اليمن... ما طبيعة الدور الإماراتي في شبوة؟

نفى النقيب وجدي باعوم الخليفي أحد قادة النخبة الشبوانية، اعتراض وزير النقل في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، صالح الجبواني خلال توجهه لافتتاح أحد موانئ شبوة قبل أيام.

كما نفى الخليفي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للسيطرة على المرافق الحيوية في شبوة التي تضم موانئ مهمة.

© AFP 2018/ مقتل 2 بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على الحدود مع اليمن

من جانبه قال مدير مركز رصد الديمقراطي عبد الوهاب الشرفي، إن الإمارات خرجت عن المهمة التي جاءت لأجلها ، مشيرا إلى أن ما يتم حاليا هو التحول إلى سلوك احتلالي وليس لمصلحة اليمن وهذا مايعرض اليمن لمشكلات طويلة من الصراع.

وانطلقت قبل أيام عملية "السيف الحاسم" بمشاركة قوات النخبة الشبوانية مدعومة من القوات الإماراتية وتحت قيادة التحالف العربي، ضد تنظيم "القاعدة" بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة جنوب اليمن.

وبعيد ساعات من انطلاق العملية، أعلنت قوات النخبة الشبوانية السيطرة الكاملة على كامل صعيد شبوة.

من ناحية أخرى دعا وزير النقل اليمني في حكومة هادي، صالح الجبواني، إلى ضرورة اتخاذ قرار سيادي يصحح العلاقة مع الإمارات، وذلك بعد منعه من الحركة والوصول إلى شبوة للقيام بعمله.

إعداد وتقديم: حسان البشير